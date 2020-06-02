Тренеры НБА создали комитет по борьбе с расовой несправедливостью

Ассоциации тренеров НБА (NBCA) создала специальный комитет по борьбе с расовой несправедливостью. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на публикации американских СМИ.

В комитет вошли пять действующих тренеров, работающих в командах НБА, а также двое специалистов, которые работали в лиге ранее.

«Как тренеры НБА – главные тренеры и ассистенты – мы возглавляем группы мужчин, большинство из которых являются афроамериканцами, – сказано в официальном заявлении NBCA. – Мы видим, слышим и разделяем их чувства отвращения, разочарования, беспомощности и гнева. События последних нескольких недель – жестокость полиции, вооружение расизма – позорны, бесчеловечны и совершенно недопустимы. Как группа лидеров мы обязаны встать и высказаться вместо тех, кто не считает, что это безопасно».