Специалисты рассказали о вреде чрезмерной дезинфекции рук

Как отмечает News.ru, во многих семьях сегодня заставляют детей дезинфицировать руки даже тогда, когда они не были на улице. И это, по словам Продеуса, большая ошибка, так как излишняя гигиена может принести прямо противоположный эффект.

Специалист сообщил, что при постоянной обработке агрессивными дезинфицирующими средствами, на коже рук могут образоваться микроорганизмы, которые будут устойчивы к внешним воздействиям.

Продеус объяснил, что при обработке рук, погибают слабые организмы, а остаются сильные. При частом воздействии у них может выработаться своеобразный “иммунитет” к дезинфекторам.

Это может привести к тому, что в будущем любая инфекция, которая попала на кожу рук, так же легко проникнет и в организм. Это спровоцирует рост тяжелых болезней, и их последствий.