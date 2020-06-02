Роспотребнадзор проверит заражение коронавирусом в православном приходе в Башкирии
Расследование вспышки внебольничной пневмонии и нового коронавируса в приходе начали в башкирском управлении Роспотребнадзора.
По информации ведомства, расследуется вспышка заболеваний в приходе Михайло-Архангельского храма в селе Ишпарсово Стерлитамакского района. Сообщается, что информацию о диагностировании пневмонии сообщили из городской больницы Стерлитамака 25 мая.
Все шестеро, отмечается в сообщении, проживали в храме, коронавирус уже подтвержден у двоих. В настоящий момент в приходе ввели карантин, в больнице выдали предписание о дезинфекции.
Медиакорсеть ранее подробно рассказывала об этой истории. По нашей информации, вспышка коронавируса произошла в православном приходе в районе Башкирии, где проповедовали отказ от российских паспортов, ИНН и прививок, прославляли культ «царя-мученика» и т.д. В общине также осуждали такие меры предосторожности, как отказ от массовых служб на Пасху, причащение одноразовыми ложками и прочие санитарные нормы, принятые в религиозных учреждениях ранее для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Религиовед Вадим Розенфельд рассказал, что настоятелем храма является игумен Силуан. При храме, по его словам, живут более десяти монахов, но монастырь не зарегистрирован. В статусе «общины» проживают порядка 150 человек, некоторые семьями тут же. И всё это называется «Дом милосердия», по сути, приют.