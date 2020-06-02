Роспотребнадзор проверит заражение коронавирусом в православном приходе в Башкирии

По информации ведомства, расследуется вспышка заболеваний в приходе Михайло-Архангельского храма в селе Ишпарсово Стерлитамакского района. Сообщается, что информацию о диагностировании пневмонии сообщили из городской больницы Стерлитамака 25 мая.

Все шестеро, отмечается в сообщении, проживали в храме, коронавирус уже подтвержден у двоих. В настоящий момент в приходе ввели карантин, в больнице выдали предписание о дезинфекции.

Медиакорсеть ранее подробно рассказывала об этой истории. По нашей информации, вспышка коронавируса произошла в православном приходе в районе Башкирии, где проповедовали отказ от российских паспортов, ИНН и прививок, прославляли культ «царя-мученика» и т.д. В общине также осуждали такие меры предосторожности, как отказ от массовых служб на Пасху, причащение одноразовыми ложками и прочие санитарные нормы, принятые в религиозных учреждениях ранее для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.