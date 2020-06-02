Резервуар на ТЭЦ-3 в Норильске мог протечь из-за проседания грунтов

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 разгерметизировался один из резервуаров, в котором хранилось дизтопливо, вылилось порядка 20 000 кубических метров. В лужу разлившегося горючего въехал автомобиль, после чего вспыхнул огонь. Эксперты выдвинули предварительную версию случившегося — разгерметизация танка произошла из-за таяния вечной мерзлоты и проседания грунта. Происшествие не повлияло на работу станции, она действует в штатном режиме.

Отмечается, что резервуар, из которого вытекло дизтопливо, проверялся в соответствии с графиком экспертизы промышленной безопасности. Последняя проверка состоялась в 2018 году. Об этом сообщил первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко. По его словам, в этом же году специалисты «Норильскникельремонта» проводили ремонт емкости.

«Мы будем поднимать документы, смотреть, каким образом проводились сварочные работы, качество. Но это компания с высокой репутацией, она работает на норильской земле не первый год, сварщики с высокой репутацией. Мы обязательно все проверим, но в ту сторону мы не склоняемся», — заявил Дяченко.

Первый вице-президент компании отметил, что в ближайшее время будут проверены все топливные емкости ТЭЦ-3. Также будет изучено состояние свай, на которых они держатся, и грунтов, пишет nashgorod.ru.

Сообщается, что специалисты «Норникеля» и спасательных служб локализовали разлив топлива и остановили его распространение в Норильско-Пясинской водной системе. Кроме них, в операции принимает участие отряд морских спасателей из Мурманска, помогавший ликвидировать разливы нефтепродуктов в 50 странах мира.