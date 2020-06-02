Радий Хабиров сообщил об открытии школы в одной из самых удаленных деревень
Сегодня, 14:03ОбществоАлия ФатхиеваФото: Фото со страницы Радия Хабирова
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На своей странице в социальных сетях глава Башкирии написал, что строительство новой школы завершается в деревне Первмайск.
По его словам, теперь в этом населенном пункте Нуримановского района появится новая школа на 60 мест с детским садом.
– Эта деревня – один из самых удалённых населенных пунктов района, до райцентра - 60 км. В советское время добраться до неё можно было на паровозе по узкоколейной железной дороге, проложенной для местного лесхоза,– отметил он.
По словам главы, открытие школы поможет решить задачу доступности качественного образования и снять напряженности по очереди в детские сады. Хабиров добавил, что в деревне сейчас заасфальтировали центральную улицу, обустроили водоснабжение и уличное освещение. Новую школу планируется сдать к 1-му сентября.
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