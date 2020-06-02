Радий Хабиров сообщил об открытии школы в одной из самых удаленных деревень

По его словам, теперь в этом населенном пункте Нуримановского района появится новая школа на 60 мест с детским садом.

– Эта деревня – один из самых удалённых населенных пунктов района, до райцентра - 60 км. В советское время добраться до неё можно было на паровозе по узкоколейной железной дороге, проложенной для местного лесхоза,– отметил он.