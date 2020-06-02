Премьер Австралии будет участвовать в G7

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон согласился участвовать в саммите G7. Ранее его приглашал глава США Дональд Трамп.
Как сообщает газета “Известия”, это будет второй раз подряд, когда Австралия принимает участие в G7. По словам Моррисона, участие в саммите позволит акцентировать внимание на их интересах в экономике, так как сегодня она находится в упадке.
В 2019 году на саммит Австралию пригласил президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, в ходе которого американский президент сообщил о намерении пригласить на G7 Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.
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