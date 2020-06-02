Около тысячи детей из Башкирии отказались сдавать ЕГЭ

Накануне, 1 июня, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, министр образования республики Айбулат Вакилов доложил о ситуации со сдачей ЕГЭ в Башкирии.

Напомним, на федеральном уровне было принято решение о том, что ЕГЭ в этом году в связи с угрозой коронавируса должны сдавать только те, кто намерен поступать в вуз. Для остальных будет достаточно оценок в аттестате. По это причине часть детей отказалась сдавать госэкзамены.

Как пояснил Айбулат Вакилов, эти ребята настроен поступать дальше в колледжи и техникумы, в которых результаты ЕГЭ не требуются.

По уточненным данным, из общего числа в 18 265 одиннадцатиклассников Башкирии, таких отказников набирается примерно 6%. Остальные 94% - а это 17156 человек будут сдавать госэкзамен.

- 1 109 детей пока не определились со сдачей экзамена, - уточнил министр. - Но мы стараемся заниматься популяризацией ЕГЭ, ведь его результаты будут храниться четыре года, так что пригодятся, если ребята решат после колледжа поступать в вуз.