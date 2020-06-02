На Первом канале пожалели жительницу Башкирии, выбросившую ребенка в мусорный бак
35-летняя «мама-кукушка» из Башкирии стала героиней шоу «Пусть говорят».
Накануне, 1 июня, в эфире программы «Пусть говорят» темой обсуждения стала дикая история жительницы Башкирии, которая в середине мая родила мальчика и выбросила его потом в мусорный бак. К счастью, ребенка обнаружил дворник, услышавший писк. Если бы нее он, ребенок мог бы погибнуть от переохлаждения либо в кузове спецтехники, собирающей мусор.
Мать ребенка была обнаружена по записи с уличной камеры видеонаблюдения. Ею оказалась 35-летняя женщина, воспитывающая двух девочек. Ребенок оказался плодом случайной связи. В эфире телешоу она рассказала, что поступила так «ради дочерей».
Участники обсуждения разделились на две части: одни ее осуждали, другие попытались оправдать. А ведущий Дмитрий Борисов даже предложил оказать ей помощь и вернуть ей брошенного мальчика на воспитание. Такая позиция вызвала бурю возмущения среди тех, кто обсуждал данную историю в соцсетях.