На Первом канале пожалели жительницу Башкирии, выбросившую ребенка в мусорный бак

Накануне, 1 июня, в эфире программы «Пусть говорят» темой обсуждения стала дикая история жительницы Башкирии, которая в середине мая родила мальчика и выбросила его потом в мусорный бак. К счастью, ребенка обнаружил дворник, услышавший писк. Если бы нее он, ребенок мог бы погибнуть от переохлаждения либо в кузове спецтехники, собирающей мусор.

Мать ребенка была обнаружена по записи с уличной камеры видеонаблюдения. Ею оказалась 35-летняя женщина, воспитывающая двух девочек. Ребенок оказался плодом случайной связи. В эфире телешоу она рассказала, что поступила так «ради дочерей».