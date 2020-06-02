Мурашко рассказал о числе разработанных тест-систем для диагностики COVID-19
Сегодня, 15:28ОбществоФото: pxhere.com
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе своего выступления на онлайн-конгрессе “Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний” сообщил, что отечественные специалисты создали 30 тест-систем для определения коронавируса.
Как сообщает газета “Известия”, данные разработки были произведены за последние два месяца.
Мурашко добавил, что речь идет о первичных разработках, которые не поставлены на производство. Он подчеркнул, что подобные открытия - успех для российской науки и промышленности.
По данным на 2 июля, в России проведено более 11 миллионов тестов на COVID-19. Общее число диагностированных случаев заражения в стране превысило 405 тысяч.
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