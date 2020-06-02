Минздрав Башкирии сообщил, где лечат больных коронавирусом
Замминистра здравоохранения Ирина Кононова на брифинге ведомства сообщила, в каких стационарах лечатся зараженные новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ирина Кононова сообщила, что в настоящий момент в стационарах региона находится 971 пациент. Сообщается, что больше всего лечащихся от COVID-19 в уфимской больнице №18 – 161 человек, в клинике БГМУ – 76 человек и еще 71 человек в РКБ имени Куватова.
Из уфимских больниц также приняли пациентов в больнице №8 – 53 человека, в инфекционной столичной больнице – 42 человека, в госпитале №5 – 42 человека, еще 15 человек лечатся в больнице №21, такое же количество госпитализированных с ковидом в 13-й больнице, в 10-й больнице проходят лечение 12 человек, в Демской больнице – 18 человек.
Среди районных медицинских учреждений по количество госпитализированных лидирует Нефтекамская больница, где получают лечение 65 пациентов с коронавирусом. Далее следует больница в Стерлитамаке №2, куда госпитализировали, напомним, членов религиозной местной общины, всего там лечатся также 65 человек.
В Кумертау лечится 51 человек, в Салавате – 40 пациентов, в Туймазинской ЦРБ – 60, в Белебее и в больнице Стерлитамака №4 – по 33 госпитализированных, в Чишминской больнице – 19 человек, в Ишимбайской больнице – 17 человек, в Баймаке – 10 человек, в Октябрьской №1 и Бирской ЦРБ – по 9, в Дюртюлях – 8 пациентов, в Месягутовской больнице – 7, в Верхнеяркеевской, Кармаскалинской, Мелеузовской и Янаульской ЦРБ – по 6, в больнице №1 Стерлитамака и ЧУЗ «КБ РЖД»»– по 4.