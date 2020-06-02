Минздрав Башкирии сообщил, где лечат больных коронавирусом

Ирина Кононова сообщила, что в настоящий момент в стационарах региона находится 971 пациент. Сообщается, что больше всего лечащихся от COVID-19 в уфимской больнице №18 – 161 человек, в клинике БГМУ – 76 человек и еще 71 человек в РКБ имени Куватова.

Из уфимских больниц также приняли пациентов в больнице №8 – 53 человека, в инфекционной столичной больнице – 42 человека, в госпитале №5 – 42 человека, еще 15 человек лечатся в больнице №21, такое же количество госпитализированных с ковидом в 13-й больнице, в 10-й больнице проходят лечение 12 человек, в Демской больнице – 18 человек.

Среди районных медицинских учреждений по количество госпитализированных лидирует Нефтекамская больница, где получают лечение 65 пациентов с коронавирусом. Далее следует больница в Стерлитамаке №2, куда госпитализировали, напомним, членов религиозной местной общины, всего там лечатся также 65 человек.