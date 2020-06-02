«Люди могут погибнуть»: уфимцы начали войну против застройщика из-за 34-этажного дома

Жители дома №5 по улице Шота Руставели в Уфе устроили открытую протестную акцию против строительства нового дома. По словам местных жителей, компания ПСК-6 планирует возвести 34-этажное здание вблизи почти аварийного дома на Шота Руставели, 5 и дома 76, а также зданий на проспекте Октября, 168, 170, 170/1.

— Мы протестуем. Если будут копать фундамент, начнется двигаться грунт, и наш дом будет разрушаться. У нас есть заключение экспертное о том, что любые вибрации даже от техники влияют на наш дом. В доме по несущей стене образуется трещина, которая сейчас уже достигла 7 сантиметров в ширину, — рассказала журналисту Медиакорсети член инициативной группы Алла Яковлева.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

По словам женщины, строительство многоэтажного здания на этом месте незаконно. Дело в том, что согласно статье в градостроительном кодексе РФ такую точечную застройку можно проводить на том месте, где был снесен жилой дом. Как утверждают местные жители, на этом месте раньше стояло отделение детской гастроэнтерологической больницы и строить там можно только объект хозяйственного или социального назначения, который будет обслуживать квартал.

— Учитывая обстоятельства, администрация Уфы передала участок бесплатно под видом договора развития территории в июле 2017 года, хотя до 4 марта 2019 года нам все инстанции отвечали, что здесь ничего строиться не будет. Но оказывается, уже в 2017 году с компанией был заключен договор, — рассказывает женщина.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Местные жители утверждают, что помимо прочего в 2019 году были проведены общественные слушания, где выяснилось, что новый многоэтажный дом строить вблизи объектов с ограниченным пользованием нельзя. Сейчас дом №5 по улице Шота Руставели еще не признан аварийным домом, но уже имеет третью стадию ограниченной работоспособности.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

— Сегодня только открылся Орджоникидзевский районный суд, все это время он был на карантине, и мы не могли защитить свои права. Мы уже подали исковое заявление, сегодня его только начали рассматривать, должны наложить арест на строительство. В доме проживают более 300 человек. Вы понимаете, сколько стариков и детей может погибнуть, только из-за того, что кто-то хочет заработать денег? Мы теперь ломаем забор, чтобы в ближайшее время строители занимались его восстановлением, а не рытьем котлована. Просто пока тянем время как можем, — признается Алла Яковлева.

Мы обратились за комментарием к представителям группы компаний ПСК-6. По словам заместителя начальника юридического отдела компании Ольги Михайловой, в 2017 году городской администрацией были проведены торги, по результатам которых с ООО «Специализированный застройщик «СУ №7 «ПСК-6» заключен договор о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Российской, Руставели, проспектом Октября и внутриквартальным проездом в Орджоникидзевском районе города Уфы.

— В рамках указанного договора застройщиком в полном объеме оплачено право на развитие предоставленной территории. В 2019 году была проведена процедура публичных слушаний, утвержден проект планировки и межевания территории, которым предусмотрено в том числе строительство жилого дома литер 1. На сегодняшний день застройщиком осуществляется строительство жилого дома литер 1 на основании разрешения на строительство, выданного отделом градостроительного контроля и выдачи разрешений Администрации Уфы на земельном участке, находящемся у застройщика в собственности, - уточнила юрист.

По ее словам, перед началом строительства застройщиком с привлечением третьих лиц была проведена геотехническая оценка влияния запланированных объектов на близлежащие здания.

- В целях сохранения существующих жилых домов и предотвращения неблагоприятных последствий для их жителей, проектной и иной документацией застройщика предусмотрены мероприятия по недопущению возникновения деформации грунтов, в том числе устройство полутораметровой железобетонной фундаментной плиты без применения свай. Применение технологии струйной цементации, направленной на обеспечение фиксированного положения объема грунта в условиях естественного залегания исключит возможность движения грунтов при осуществлении застройщиком строительства объектов и их дальнейшей эксплуатации, - уверена представитель ПСК-6.

Застройщик настаивает, что строительство жилого дома литер 1 и иных объектов, предусмотренных проектом, не должно повлиять на состояние стоящих рядом домов. Однако жильцы близоежащих домов не склонны верить этому. Они даже готовы пойти на голодовку в знак протеста.