Лица Победы. Расим Зулькарнеев: Уничтожил пулемет и минометную батарею противника

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Зулькарнеев Расим Нигматович. 1925 года рождения

Из наградного листа:

«Награжден медалью «За отвагу» за то, что он в боях 13-14 ноября 1943 года под сильным артиллерийским и минометным огнем противника своевременно обнаружил пулемет и минометную батарею противника, мешавшие продвижению нашей пехоты, артиллерийским огнем батареи они были уничтожены, тем самым обеспечено выполнение боевой задачи батареи.

Награжден медалью «За отвагу» за то, что он в бою 6 февраля 1944 года в Гомельской области под сильным артиллерийским и минометным огнем противника своевременно выявил 5 огневых точек противника, артогнем батареи они были подавлены. В этом же бою он из своего оружия уничтожил 4 немца».

Такие публикации будут выходить на нашем сайте ежедневно. Следите за нашими публикациями в рубрике «75 лет Победы».