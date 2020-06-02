Еще два человека погибли в США в результате массовых протестов
Сегодня, 15:39ОбществоФото: pxhere.com
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В американском городе Сисеро, расположенном недалеко от Чикаго, погибли два человека из-за начавшихся беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Травмы получили еще двое.
Как сообщает газета “Известия”, информацию о случившемся подтвердил представитель муниципалитета Рэй Ханания.
По его словам, в понедельник прошли задержания не менее 60 человек. Также участие в волнениях принимали и жители других населенных пунктов. По информации Ханания, именно приезжие начали стрелять, из-за чего пострадали другие.
В администрации города отметили, что улицы патрулируют более 120 правоохранителей.
Беспорядки в американских городах начались после того, как при задержании полицейскими скончался 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, 25 мая.
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