Юрист из СПЧ возглавила башкирское отделение общества охраны памятников
Ранее эту должность занимала Лариса Слезовская, которая руководила отделением в течение 20 лет.
Эльза Маулимшина — член совета по правам человека при главе РБ, активист уфимской «Архзащиты». Ранее при ее участии усадьбе Зия Камали, расположенной в центре Уфы, был присвоен статус объекта культурного наследия.
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры — общественная организация, которая была учреждена в РСФСР в 1965 году и работает по сей день. Основные цели — охрана, восстановление и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. За время своего существования усилиями общества было защищено от сноса и отреставрировано, в том числе за счет своих средств, более 3 тыс. памятников.
Ранее Медиакорсеть рассказывала о том, почему в Уфе старинные здания все чаще гибнут в огне, из-за чего облик столицы региона становится все более тусклым и невыразительным.