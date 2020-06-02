Юрист из СПЧ возглавила башкирское отделение общества охраны памятников

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры — общественная организация, которая была учреждена в РСФСР в 1965 году и работает по сей день. Основные цели — охрана, восстановление и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. За время своего существования усилиями общества было защищено от сноса и отреставрировано, в том числе за счет своих средств, более 3 тыс. памятников.