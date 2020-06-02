Дело убийцы педофила из Уфы скоро будет передано в суд

Адвокат Владимира Санкина Шота Горгадзе рассказал о судьбе своего подзащитного. Сейчас убийца педофила Владимир Санкин находится под домашним арестом. По словам Шоты Горгадзе, который ранее защищал многих известных людей и теперь взялся за дело Санкина, скоро его дело будет передано в суд.

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— Я убежден, что мы добьемся для него оправдательного приговора! Владимир отдельно поблагодарил предпринимательницу Анну Касьяненко, которая не осталась равнодушна к его судьбе и взялась компенсировать все расходы и оплатить гонорар команде адвокатов из Москвы, — рассказывает Шота Горгадзе.

Эта история вызвала бурю обсуждений: люди разделились на два лагеря – тех, для кого Санкин является героем, и тех, для кого он как минимум человек, превысивший пределы применения силы.

Напомним, дело Санкина несколько месяцев бурно обсуждали по всей России. Владимира подозревают в убийстве педофила, однако существует несколько версий событий. Владимир Санкин представляет происшедшее как его попытку спасти мальчиков от извращенца. В результате драки избитый педофил скончался.

По одной из версий Владимир Санкин не только до смерти избил подозреваемого в педофилии, но и ограбил его.