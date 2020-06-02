Фото: mil.ru
Артисты и общественники зачитали преамбулу Конституции в ролике RT
Сегодня, 19:39Общество
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Телеканал RT выпустил ролик, в котором известные россияне, общественники, а также военные и рядовые граждане прочли преамбулу Конституции.
Акция посвящена дате голосования по поправкам к Основному закону, которое назначено на 1 июля, пишет RT.
Среди записывающих текст граждан Иван Охлобыстин, космонавт Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев и многие другие.
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