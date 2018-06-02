В патрулировании пляжей Москвы задействуют собак и дронов

Наблюдать за московскими пляжами будут порядка 10 прошедших спецподготовку псов и 20 беспилотников. Об этом первого июня пишет газета «Известия».

В столичном правительстве рассказали, что благодаря дронам спасатели смогут получать четкую картинку происходящего на водоемах. Квадрокоптеры способны очень быстро облетать обширные территории. Благодаря беспилотникам представители экстренных служб смогут оперативно находить оставшихся без присмотра детей, тонущих людей, а также устанавливать места, где незаконно разводят костры.

Дроны впервые будут задействованы в охране пляжей. Тестовое испытание беспилотника над водами Москвы-реки было проведено в минувшем году. Тогда все прошло успешно.