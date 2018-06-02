Россия и Белоруссия продолжат обсуждение о взаимном признании виз осенью
Сегодня, 13:59Общество
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По словам официального представителя МВД Белоруссии Алексея Бегуна, Москва и Минск возобновят диалог о признании виз друг друга в сентябре нынешнего года.
Чиновник добавил, что решение по данному вопросу принято МИДами двух стран. Об этом первого июня пишет газета «Известия».
Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров подписал со своим коллегой из Белоруссии Владимиром Макейем договор о признании виз друг друга на период проведения ЧМ-2018 и Евроигр-2019. Соглашение вступило в силу в пятницу.
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