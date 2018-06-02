Россия и Белоруссия продолжат обсуждение о взаимном признании виз осенью

Чиновник добавил, что решение по данному вопросу принято МИДами двух стран. Об этом первого июня пишет газета « Известия ».

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров подписал со своим коллегой из Белоруссии Владимиром Макейем договор о признании виз друг друга на период проведения ЧМ-2018 и Евроигр-2019. Соглашение вступило в силу в пятницу.