Наркоторговцам из Башкирии отказали в помиловании
Сегодня, 09:03ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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Среди них пенсионер МВД и подпольный криптовалютчик.
Комиссия по помилованию, которую возглавляет спикер республиканского парламента Константин Толкачев, отклонила на днях 4 ходатайства о помиловании. Все они были поданы людьми, осужденными за наркоторговлю. Об этом сообщает пресс-служба Государственного собрания – Курултая Башкирии.
Среди них бывший сотрудник МВД, ныне на пенсии. Выйдя на заслуженный отдых, он сколотил банду для продажи наркотиков в двух районах Башкирии.
Еще один осужденный – бывший сотрудник вооруженных сил, служил на Северном Кавказе, был чемпионом по тайскому боксу. Однако вместо спорта, занялся продажей наркотиков, причем организовал «полный цикл»: закупал, фасовал и планировал продавать, в том числе, за криптовалюту.
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