Canon окончательно прекратил продавать пленочные фотокамеры
Фирма Canon остановила реализацию пленочной камеры EOS-1v.
В последнее время торговые сети распродавали свои остатки, появившегося в 2000 году зеркального фотоаппарата. Об этом первого июня пишет газета «Известия».
Фотокамера Canon EOS-1v входит в линейку 35-миллиметровых автофокусных пленочных и цифровых зеркальных фотокамер. Ее самой первой моделью был Canon EOS 650. Фотоаппарат стал доступен для покупателей в далеком 1987 году.
В Canon пообещали вплоть до 2025 года принимать старые EOS-1v на сервисное обслуживание. Однако клиенты начиная с 2020 года могут начать получать отказ в ремонте. Причина заключается в недостатке запасных частей для старых аппаратов.
Отметим, что пленочные фотокамеры все еще продают компании Nikon, Leica, Fujifilm и Polaroid. Последние три фирмы изготавливают пленочные камеры с функцией моментальной печати.