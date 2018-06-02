97-летний педагог из Уфы каждый год закатывает по сто банок солений

Когда я услышала голос Кладвии Ждановой по телефону, то ушам не поверила: никак не ожидала, что 97-летняя бабушка может так по-молодецки звонко говорить. Когда же увидела пенсионерку воочию, то и вовсе растерялась – даму никак нельзя было назвать пожилой. В ее глазах был такой задор, что не у всякого молодого встретишь.

Клава в молодости

С Клавдией Федоровной мы встретились в ее уфимской квартире, куда она в эти майские дни заглянула совсем ненадолго. Обычно весь дачный сезон женщина проводит в деревне Вязовка в Давлекановском районе, где растит огород и закатывает банки с соленьями и вареньями – аж по сто штук за лето. А еще она собирает травы и делает лечебные настойки, следит и поддерживает в нормальном состоянии дачный домик.

- Двадцать лет назад обзавелась этой недвижимостью. Деревня – всего-то три двора осталось. С соседями дружно живем, чай по вечерам пьем, молодость вспоминаем. Хорошо там у нас! – рассказывает Клавдия Жданова, а сама выставляет на стол угощение. Тут и заготовки из собственного погреба, и любимый салат внука Дмитрия с сыром и чесночком, и гречневая каша с сосисками на горячее. Потом уже, чуть призадумавшись, Клавдия Федоровна достает из шкафа настойку, подаренную по случаем зятем.

- Вы не на машине? Здесь 56 градусов. Одну рюмочку можно, - улыбается Федоровна.

Мы выпиваем за здоровье будущей героини статьи, которая мысленно уже уносится в далекую Сибирь.

Клавдия Жданова

Я родилась в Сибири

Клавдия родилась зимой в тайге в 1921 году. Ее родители тогда жили в сибирском городе Канске и отправились в лес за брусникой, там и случились роды. Девочку хотели назвать татарским именем Шагирбану. Но в ЗАГСе отца отговорили, мол, советская власть наступила, сейчас так детей не называют и предложили имя Клава. Заодно и отчество переделали - вместо реального Ханафеевна записали девочку как Федоровна.

Мама Клавдии

- Я же внучка сосланного и бежавшего с каторги в Сибирь татарина Салиха Илькаева. Сам он был из Пензы. Сослали его из-за того, что повозка, на которой он перевозил через реку попа с попадьей, перевернулась, и знатные пассажиры утонули. На каторгу к реке Лена он год шел пешком. Руки и ноги все время были скованны цепями. Даже потом говорил, что когда слышит песню «Вечерний звон», то она наводит его на совершенно другие думы, нежели многих других, - рассказывает Клавдия.

В Сибири ссыльных татар было много - целая колония. Дед Клавдии к ним и присоединился. Построил крепкий дом, в котором никогда не смолкала татарская речь. Клавдия Федоровна и сейчас нет-нет да переходит на татарский.

Что интересно, у ее деда-каторжанина, почти все дети стали руководителями предприятий, колхозов, получили достойное образование.

Путешествие в детство

Ярких воспоминаний из детства у Клавдии Ждановой – с целую коробку. Но с особым трепетом она вспоминает свои школьные годы и учителей. Самый неизгладимый след в душе оставил Иван Никитич Шкода.

- Он говорил мягко: «в хгороде», «хгорка», «с Бхогом», в то время как мы, сибиряки, произносили согласные так, словно эти звуки гвоздем вколачивали. Мягкий говор Ивана Никитича как бы обласкивал, обволакивал нас, когда он объяснял урок. Он практически жил в школе. Бывало, возьмет сани, на которых возили воду для школьных обедов, и ведет нас к горе. Мы скатывались с нее всем классом, испытывая счастье только от того, что Иван Никитич с нами, - вспоминает Клавдия Ивановна.

Однажды учитель предложил ребятам после уроков «попутешествовать». В определенные дни Шкода выставлял на стол глобус, развешивал карты, где обозначал маршруты странствий. В этих «путешествиях» Иван Никитич рассказывал детям о странах, городах, реках и озерах, на которых они никогда не были. Ученики слушали учителя, затаив дыхание, боясь пропустить хоть слово.

В фотоальбоме пенсионерка хранит свидетельства путешествий

Вместе с Иваном Никитичем канские школьники выпускали первые местные стенгазеты, ставили концерты. А позже учитель даже посылал детей по домам учить грамоте стариков: «Хватит им крестами расписываться, пусть хоть печатными буквами научатся писать свои имена!»

Из физика – в лирики

Наверняка, особенный подход канских учителей к детям, а также атмосфера сибирского города, где ссыльной интеллигенции было чуть ли не половина населения – все это сказалось на выборе Клавдии Ждановой стать учителем. После школы она пошла учиться в Красноярский пединститут.

- Самое интересное, что поступила я на математический факультет, а потом перевелась на литфак. Там учительница одна уж больно интересные лекции про древнегреческую литературу читала. И сама такая вся была неземная. Оторваться от ее рассказов было невозможно, так я и переметнулась, тогда такое разрешалось, - смеется Клавдия.

Привычку много читать Жданова сохранила и по сей день. В особом уголке на столе – стопка книг, ждущих своего урочного часа. Рядом – тетрадь, в нее пенсионерка записывает, что прочитала, к каким мыслям навела ее книга.

- Недавно вот одолела «Тайны мозга». Оказывается, 14 миллиардов клеток у нас, и только 10% их работает. А что остальные? Бездельничают? Я думаю, остальные являются возбудителями эмоций, которые в нас подсознательно живут. Вот бывает иногда, задумаюсь я про кого из внуков, а он через десять минут на пороге. Не зря же я, получается, про него вспомнила, - рассуждает бабушка.

После защиты диплома Клавдия Федоровна два года проработала в Канском библиотечном техникуме, затем уехала в Москву, а оттуда в Хабаровск. К тому времени она уже была замужем за подполковником Владимиром Ждановым. О своем с ним знакомстве говорит прозаично: «По комсомольской, общественной линии тогда ведь много чего проводилось, так и познакомились».

- А любовь была?

- Привычка скорее, уважение. Любовь у меня всю жизнь была к моим студентам. У меня даже где-то записи мужа сохранились: «Клавуся (так он меня звал) опять уехала со студентами и я дома один», - улыбается женщина.

Супруг Клавдии

Здравствуй, Уфа!

На Дальнем Востоке Жданова десять лет трудилась учителем, а затем и директором педучилища. После чего, в 1961 году семья переезжает в Уфу, в Башкирию, о которой Клавдия Жданова почти ничего не знала. Ей было важно главное – продолжить преподавать. В итоге же предложили возглавить уфимское педучилище № 2.

- Первое, что в глаза бросилось – ребятишки из района, впервые в большом городе, многое не знают, вести себя в некоторых местах не умеют. Тогда я сразу решила: буду, как мой учитель Шкода, путешествовать с ними, но только реально. Путешествия – они же границы расширяют, новые знания, понятия дают, человека другим делают, - вспоминает педагог.

Портрет любимого педагога нарисовала студентка Нина Иванова

Так и пошло-поехало: в выходные походы по окрестностям Башкирии, а в каникулы – поездки по городам России. Где только не побывала Клавдия Жданова со студентами – это и Москва, и Питер, и Волгоград, и Крым, и Кавказ. Одна поездка особенно запомнилась.

Дневники Клавдии Ждановой

- Мы в Грузию приехали, хотела показать детям сталинские места и музей его имени. Добрались до города Гори – это в восточной Грузии, в горах считай. Бесстрашные были, поехали ведь по устной договоренности с директором местной школы. Он мне говорит: «У вас девчонки красивые, украдут их грузины, будьте осторожны». Меня страх обуял. На ночь нас в школу определили. Я решила койку возле двери поставить и караулить всю ночь. Вот только сон сморил, а двое студентов решили подшутить: вынесли меня с кроватью в коридор. Вот на следующий день смеху было, - рассказывает Клавдия Федоровна.

К счастью, все хорошо обошлось, никого не украли, а вот все красоты, включая музей, студентам показали.

В педучилище №2 Клавдия Федоровна проработала на протяжении трех десятилетий, в том числе два года в должности директора. Уже будучи на пенсии, с 1991 по 1996 годы, Жданова продолжала трудиться в качестве главного методиста Совета директоров средних специальных учебных заведений Башкирии. Это время вспоминает тоже, как богатое на событие: «Много ездили по стране, делились передовым опытом, набирались сами. Давали открытые уроки, участвовали в конкурсах. В общем, жизнь у нас кипела!»

Во время работы в педучилище

Учитесь беречь время

В принципе жизнь кипит у Клавдии Федоровны и сейчас. В чтении книг, в заботах об огороде, в занятиях с правнуками и написании дневников проводит время педагог.

Вместе с мужем они вырастили троих детей, которые подарили им четверых внуков и десятерых правнуков. Самого главы семейства Владимира Жданова, к сожалению, давно нет в живых. Его сердце остановилось в 74-м. Он тогда отдыхал в санатории. За два дня до этого прислал домой письмо, беспокоился о своих родных. Никто и подумать не мог, что это будет последняя весточка.

С правнучкой Элиной

Оглядываясь на свою жизнь, Клавдия Федоровна ни о чем не жалеет. Говорит, что все получилось, как нельзя лучше: и с работой, и с людьми всегда везло. Ученики вон до сих пор звонят и телеграммы шлют на праздники, приглашают на встречи.

Поздравление с Днем Победы от Владимира Путина

- Знаете ли, человеку ничего не принадлежит: ни богатство, ни слава, ни деньги, только время. Надо уметь беречь время. Каждый день делать хоть что-то. Не обязательно физически. Пусть в этот день вы оставите дурную привычку, узнаете что-то новое, пойдете на уступки близкому, - высказывает свою главную заповедь Клавдия Федоровна. А потом добавляет еще: никогда ничего не проси, ни на что не жалуйся, ничего не требуй.

Может быть эти ценности, выведенные еще в ранней молодости, и помогли сибирячке с татарскими корнями выжить в лихие годы, в войну, добиться успехов на профессиональном поприще и просто прожить богатую на события, честную жизнь? Скорее всего, так и есть.

Интересный факт

Клавдия Жданова не была лично знакома с Юрием Шевчуком, но знала, что есть такой набирающий популярность рок-певец и то, что он с ребятами-музыкантами подрядился сторожить по ночам здание их педучилища.