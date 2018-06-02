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97-летний педагог из Уфы каждый год закатывает по сто банок солений
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97-летний педагог из Уфы каждый год закатывает по сто банок солений

Сегодня, 20:16ОбществоГульназ Мансурова
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