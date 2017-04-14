В выходные в Башкирии ожидаются ливни и грозы

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В отдельных районах республики – сильный ветер.
В Башкирии в ближайшие выходные ожидаются дожди и грозы, следует из данных Башгидромета.
Так, в субботу, 3 июня, ожидаются кратковременные дожди, по западу - небольшие, ночью местами ливни, грозы. Ветер - южный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +6,+11°, днем 15-20°.
Источник: Башгидромет
В воскресенье, 4 июня, ожидаются небольшие дожди, местами до умеренных, грозы. Ветер - южный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +3,+8°, днем 10-15°.
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