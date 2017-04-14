От чего чаще всего умирают люди в Башкирии

Плохая экология является одной из основных причин смертности в Башкирии, отмечает бывший руководитель республиканского перинатального центра Фиргат Байрамгулов. Согласно статистике, люди чаще всего умирают от болезней, которые провоцирует неблагоприятная окружающая среда.

Как пояснил сегодня Байрамгулов на круглом столе, организованным порталом Proufu.ru и газетой Bonus, влиянию вредных загрязняющих веществ подвержены, прежде всего, верхние дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая, нервная и мочеполовая системы. И именно эти болезни, согласно статистики, являются основными причинами смерти жителей региона.

- На одного жителя Уфы приходится более 200 кг загрязняющих веществ, - привел пример Байрамгулов. – Только автотранспорта у нас приходится более 300 единиц на тысячу жителей, представьте, сколько это вредных выбросов. Помимо этого сказывается уровень шума, он оказывает очень вредное воздействие на нервную систему.

Помимо этого, по словам Байрамгулова, сегодня участились случаи заболеваний аллергическим ринитом, бронхиальной астмой, особенно среди детей, и гиподинамией (нарушение работы опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения при ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц - прим.ред.). Также стали часто фиксироваться онкологические заболевания головного мозга, слухового аппарата, нервной системы.

- Исследований никто не проводил, нельзя сказать, что это проссходит однозначно из-за экологии, однако эти болезни появились, они есть, а раньше их вообще не было, - отметил Байрамгулов.

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