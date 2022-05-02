В Уфе 5, 7 и 9 мая закроют проезд на ряде улиц

В Уфе 5, 7 и 9 мая закроют проезд на ряде улиц
В Уфе 5, 7 и 9 мая закроют проезд на ряде улиц
Вчера, 16:32ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Ограничения связаны с трапецией и проведением парада на 9 мая. Движение будет закрыто по проспекту Октября, Северному проезду и по улице Новогорная, сообщили в пресс-службе мэрии.

Стало известно, что в Уфе 5 и 7 мая ограничат проезд на участке проспекта Октября от Северного проезда до Южного, а также на участке Северного проезда от проспекта Октября до улицы Новогорной. Как уточнили в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с репетиций торжественного прохождения военнослужащих и будут действовать с 18:00 до 21:30.

Между тем, в сам День победы, 9 мая, ограничат проезд с 8:00 до 14:00 из-за проведения акции «Бессмертный полк». Так, будет закрыт проезд по проспекту Октября от улицы Галле до Кольской, по Северному проезду от проспекта Октября до улицы Российской, по Южному проезду от проспекта Октября до Комсомольской, а также по улице Новогорной от Южного проезда до Северного.

Напомним, что 9 мая также на площадке перед амфитеатром конгресс-холла «Торатау» в 19:00 состоится праздничный концерт, а в 22:00 — салют.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы