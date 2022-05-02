В Уфе 5, 7 и 9 мая закроют проезд на ряде улиц

Ограничения связаны с трапецией и проведением парада на 9 мая. Движение будет закрыто по проспекту Октября, Северному проезду и по улице Новогорная, сообщили в пресс-службе мэрии.

Стало известно, что в Уфе 5 и 7 мая ограничат проезд на участке проспекта Октября от Северного проезда до Южного, а также на участке Северного проезда от проспекта Октября до улицы Новогорной. Как уточнили в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с репетиций торжественного прохождения военнослужащих и будут действовать с 18:00 до 21:30. Между тем, в сам День победы, 9 мая, ограничат проезд с 8:00 до 14:00 из-за проведения акции «Бессмертный полк». Так, будет закрыт проезд по проспекту Октября от улицы Галле до Кольской, по Северному проезду от проспекта Октября до улицы Российской, по Южному проезду от проспекта Октября до Комсомольской, а также по улице Новогорной от Южного проезда до Северного. Напомним, что 9 мая также на площадке перед амфитеатром конгресс-холла «Торатау» в 19:00 состоится праздничный концерт, а в 22:00 — салют.

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