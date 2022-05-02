Онколог из Уфы рассказала, как опасное майское солнце может вызвать рак

Онколог из Уфы рассказала, как опасное майское солнце может вызвать рак
Онколог из Уфы рассказала, как опасное майское солнце может вызвать рак
Вчера, 09:15ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Доктор Гульнур Нигманова рассказала Mkset простые правила, которые помогут без последствий потрудиться под майским солнцем на длительных выходных.

Ни для кого не секрет, что в мае кожа человека фактически беззащитна перед солнечным светом, а агрессивное солнечное излучение чревато преждевременным старением кожи, появлением морщин и пигментных пятен. Солнечная радиация в чрезмерных количествах может провоцировать и онкологические заболевания, в особенности у тех, кто получал сильные солнечные ожоги в детстве. Для этой категории людей солнце особенно опасно, ведь «передозировка» ультрафиолета может спровоцировать меланому - рак кожи. Тем более, что зелени на деревьях, которая дает тень, пока еще крайне мало.

Уфимский врач-онколог Гульнур Нигманова рассказала Mkset об опасностях майского солнца.

Так, эксперт согласна с тем, что очень важно беречь кожу человека от солнца, тем более если в планах как следует поработать на садовом участке - ведь кожа человека, которая отвыкла от солнца, испытает стресс.

И это еще ничего, если бы появились только веснушки. Они милые, но обязательно от солнца будет и пигментация.Гульнур Нигманова

— А для лиц зрелого возраста яркое солнце и большая солнечная активность могут привести к тому, что появляется себорейный кератоз лица. Как вариант, может сформироваться еще и базалиома - длительно незаживающая ранка с небольшим серозным отделяемым. Казалось бы, вот должно зажить, но не заживает - а это повод для того, чтобы обратиться к специалисту, в лучшем случае к онкологу поликлиники по месту жительства, — рекомендует доктор Нигманова.

По словам врача Гульнур Нигмановой, всем желающим провести продолжительное время под майским солнцем обязательно нужно использовать солнцезащитные крема с высоким SPF (sun protection factor — степень защиты от солнца - прим.ред.). Доктор рекомендует использовать наивысшую степень SPF 50 - именно такое средство поможет сберечь кожу лица и других открытых частей тела. Открывать тело даже в теплую погоду доктор не рекомендует, а наоборот советует отдать предпочтение закрытой одежде.

Одевайте, пожалуйста, тонкие обычные хлопчатобумажные рубашки с длинным рукавом, можно даже старые, как раз в такой одежде будет очень удобно работать. А также в такой одежде удастся избежать и солнечных ожогов. Вы наверняка видели пигментные пятна на руках, в зоне декольте и на других частях тела, которые достаточно не эстетичны и выдают возраст человека.Гульнур Нигманова

Помимо эстетической составляющей доктор напоминает и о том, что ультрафиолет для лиц зрелого возраста будет губителен, ведь он повреждает клеточный генный механизм регенерации тканей и клетка забывает о том, что ей нужно восстанавливаться.

Гульнур Нигманова поясняет, что клетки кожи живут около пятидесяти дней, а затем эпителий слущивается, появляется новый эпителий. Именно эти процессы нарушаются под воздействием ультрафиолета — в результате кожный рог, себорейный кератоз, базалиома, плоскоклеточный рак кожи.

- Для того, чтобы избежать этих заболеваний, пожалуйста, защищайте свою кожу кремами и правильной одеждой, и тогда работа на даче и отдых на природе будут для вас в удовольствие, - подытожила Гульнур Нигманова.

Для того, чтобы избежать этих заболеваний пожалуйста защищайте свою кожу кремами и правильной одеждой и тогда работа на даче и отдых на природе будут для вас в удовольствие.Гульнур Нугманова

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