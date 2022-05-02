Как жителям Башкирии собрать аптечку на дачу

Как жителям Башкирии собрать аптечку на дачу
Как жителям Башкирии собрать аптечку на дачу
Вчера, 16:19ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Дачный сезон официально можно считать открытым, кроме того, в самом разгаре и майские праздники, которые жители, традиционно, проводят на природе, где в любых обстоятельствах при себе обязательно иметь аптечку. Так, Mkset подготовил список, что срочно нужно включить в дачную аптечку.

Первое, что необходимо собрать в аптечку на дачу — лекарства, которые по показанию врача человек принимает ежедневно или регулярно. В частности, препараты от повышенного давления, стенокардии, аритмии, диабета, астмы и многое другое.

Кроме того, при составлении дачной аптечки важно сверять срок годности всех препаратов.

Травмы, порезы и ожоги

Отдых на даче вполне можно отнести к активному, кроме того, часто это сопровождается и работой по саду и огороду. В процессе могут быть получены различные травмы, ушибы, глубокие порезы и ожоги. Для подобных ситуаций аптечку следует укомплектовать следующим:

  • Обеззараживание: перекись водорода, хлоргексидин, йод или зеленка.
  • Перевязка: вата, эластичный бинт, марля и лейкопластыри
  • При ушибах: мазь или гель от ушибов
  • При ожогах: пантенол-спрей, бальзам спасатель и другие. Важно помнить, что «заливать» ожоги подсолнечным маслом, а также наносить обычный крем для рук — нельзя.
  • Обезболивающие и противовоспалительные средства в виде таблеток или порошка. Предпочтение стоит отдавать уже проверенным болеутоляющим средствам.

Отравление и расстройство желудка

Плохо приготовленный шашлык, «просрочка», употребление немытых овощей и ягод «с грядки» могут привести к расстройству желудку, а также отравлению. Так, чтобы не омрачать отдых болями в аптечку следует также включить следующие препараты:

  • От диареи
  • От обезвоживания
  • Сорбенты, например, активированный уголь, смекта, энтеросгель или лактофильтрум
  • Для восстановления микрофлоры кишечника
  • Для пищеварения.

Ранее мы сообщали, какие меры необходимо соблюдать, чтобы не отравиться на природе.

Аллергия

Весна — не самое лучшее время для аллергиков, однако стоит помнить, что аллергическую реакцию могут вызвать продукты питания, бытовая химия, укусы насекомых и многое другое. Так, в аптечку необходимо включить препараты от аллергии:

  • Препараты первого поколения, такие как супрастин, действуют быстро и зачастую приводят к сонливости и заторможенности.
  • Препараты второго поколения, такие как зодак, обладают более мягким действиям и действуют немного медленнее, однако не вызывают сонливость или заторможенность.

Простуда

Прохладный ветер, купание в холодной воде и многое другое могут стать причиной болей в горле, температуры, кашлем и насморком. При составлении аптечки необходимо взять с собой следующее:

  • Капли или спрей насморка
  • Жаропонижающее
  • Таблетки, леденцы или спрей от болей в горле
  • Градусник.

Средства от насекомых

Отдых на природе практически всегда сопровождается укусами комаров, ос и других насекомых. Во избежание неприятных ощущений не стоит забывать про средства, отпугивающие насекомых — репеллентах. К ним относятся крема, спреи, а также специальные браслеты.

В случае, если укуса избежать не удалось, то место раздражения необходимо обработать антисептическим кремом.

Важно отметить, что вместе с аптечкой стоит брать и полис обязательного медицинского страхования. Это не обязательно должен быть оригинал документа, подойдет ксерокопия или даже номер полиса и название выдавшей его страховой медорганизации.

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