Как жителям Башкирии собрать аптечку на дачу

Травмы, порезы и ожоги

Отдых на даче вполне можно отнести к активному, кроме того, часто это сопровождается и работой по саду и огороду. В процессе могут быть получены различные травмы, ушибы, глубокие порезы и ожоги. Для подобных ситуаций аптечку следует укомплектовать следующим: