Как жителям Башкирии собрать аптечку на дачу

Первое, что необходимо собрать в аптечку на дачу — лекарства, которые по показанию врача человек принимает ежедневно или регулярно. В частности, препараты от повышенного давления, стенокардии, аритмии, диабета, астмы и многое другое.
Кроме того, при составлении дачной аптечки важно сверять срок годности всех препаратов.
Отдых на даче вполне можно отнести к активному, кроме того, часто это сопровождается и работой по саду и огороду. В процессе могут быть получены различные травмы, ушибы, глубокие порезы и ожоги. Для подобных ситуаций аптечку следует укомплектовать следующим:
Отравление и расстройство желудка
Плохо приготовленный шашлык, «просрочка», употребление немытых овощей и ягод «с грядки» могут привести к расстройству желудку, а также отравлению. Так, чтобы не омрачать отдых болями в аптечку следует также включить следующие препараты:
Ранее мы сообщали, какие меры необходимо соблюдать, чтобы не отравиться на природе.
Весна — не самое лучшее время для аллергиков, однако стоит помнить, что аллергическую реакцию могут вызвать продукты питания, бытовая химия, укусы насекомых и многое другое. Так, в аптечку необходимо включить препараты от аллергии:
Прохладный ветер, купание в холодной воде и многое другое могут стать причиной болей в горле, температуры, кашлем и насморком. При составлении аптечки необходимо взять с собой следующее:
Отдых на природе практически всегда сопровождается укусами комаров, ос и других насекомых. Во избежание неприятных ощущений не стоит забывать про средства, отпугивающие насекомых — репеллентах. К ним относятся крема, спреи, а также специальные браслеты.
В случае, если укуса избежать не удалось, то место раздражения необходимо обработать антисептическим кремом.
Важно отметить, что вместе с аптечкой стоит брать и полис обязательного медицинского страхования. Это не обязательно должен быть оригинал документа, подойдет ксерокопия или даже номер полиса и название выдавшей его страховой медорганизации.