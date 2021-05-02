В России больничные будут выплачиваться напрямую из Фонда соцстрахования с 2022 года

В России больничные будут выплачиваться напрямую из Фонда соцстрахования с 2022 года
В России больничные будут выплачиваться напрямую из Фонда соцстрахования с 2022 года
Вчера, 15:25ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Новый механизм позволит работникам получать страховое обеспечение независимо от финансового состояния работодателя и без задержек.

Президент России Владимир Путин подписал закон о выплате больничных и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию на официальном портале правовой информации.

Механизм прямых выплат позволит работникам получать страховое обеспечение независимо от финансового состояния работодателя и без задержек.

Законом также закрепляется механизм проактивного назначения и выплаты страхового обеспечения, в том числе предусматривается назначение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, на основании электронного листка нетрудоспособности, без подачи заявления.

Планируется, что новый механизм назначения и выплаты страхового обеспечения начнет действовать с января 2022 года.

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