В России больничные будут выплачиваться напрямую из Фонда соцстрахования с 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о выплате больничных и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию на официальном портале правовой информации.
Механизм прямых выплат позволит работникам получать страховое обеспечение независимо от финансового состояния работодателя и без задержек.
Законом также закрепляется механизм проактивного назначения и выплаты страхового обеспечения, в том числе предусматривается назначение пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, на основании электронного листка нетрудоспособности, без подачи заявления.
Планируется, что новый механизм назначения и выплаты страхового обеспечения начнет действовать с января 2022 года.