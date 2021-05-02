В православных храмах Уфы прошли торжественные богослужения в честь Светлой Пасхи

— В этот высокоторжественный день, наполненный особой радостью о восставшем из гроба Господе Иисусе, сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Пасхи и обращаю к вам древнее жизнеутверждающее приветствие, — обратился к верующим митрополит Никон.