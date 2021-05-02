В православных храмах Уфы прошли торжественные богослужения в честь Светлой Пасхи

В православных храмах Уфы прошли торжественные богослужения в честь Светлой Пасхи
В православных храмах Уфы прошли торжественные богослужения в честь Светлой Пасхи
Вчера, 10:19ОбществоКарина МамаеваФото: Администрация Уфы
В минувшую ночь в 19 храмах Уфы состоялись торжественные богослужения для православных верующих. Наступил главный христианский праздник Пасха или Светлое Христово Воскресение.

В этом году богослужения в храмах состоялись с некоторыми ограничениями из-за распространения коронавируса. У прихожан волонтеры Уфимской епархии проверяли температуру и наличие средств индивидуальной защиты, также необходимо было соблюдать социальную дистанцию.

Фото:Администрация Уфы

— В этот высокоторжественный день, наполненный особой радостью о восставшем из гроба Господе Иисусе, сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Пасхи и обращаю к вам древнее жизнеутверждающее приветствие, — обратился к верующим митрополит Никон.

Фото:Администрация Уфы

Праздник Пасхи продлится 40 дней, но самые торжественные – именно первый день и последующая неделя, которая называется Светлая или Пасхальная седмица.

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