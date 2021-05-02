В Башкирии ребенка, попавшего в детдом из-за отсутствия туалета, вернут матери

В Башкирии ребенка, попавшего в детдом из-за отсутствия туалета, вернут матери
В Башкирии ребенка, попавшего в детдом из-за отсутствия туалета, вернут матери
Вчера, 16:26ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
В Башкирии благодаря помощи волонтеров 12-летний мальчик Ваня вернется домой к матери. Ранее его изъяли из семьи органы опеки из-за плохих условий проживания. В квартире не было унитаза и ванной комнаты.

Как сообщили волонтеры автономной некоммерческой организации «Радуга добра», женщина воспитывает ребенка одна. У нее нет пристрастия к алкоголю, а ее зарплаты в размере 14 тысяч рублей хватает только на еду и погашение долгов. Волонтеры решили помочь семье провести ремонт в квартире.

Фото:АНО "Радуга добра"

— Вот почти и закончили ремонт у Ванечки. Уже в конце мая мальчик приедет домой с детского дома, — уточнили волонтеры.

Также стало известно, что Ваня прошел отбор в кадетскую школу города Ишимбай, где будет учиться в дальнейшем.

— Наш Ваня очень умный всего одна 4! Все, что мы могли, точнее, чем могли мы помогли. Далее уже будем поддерживать маму и мальчика, — подытожили добровольцы.

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