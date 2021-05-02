В Башкирии ребенка, попавшего в детдом из-за отсутствия туалета, вернут матери

Как сообщили волонтеры автономной некоммерческой организации «Радуга добра», женщина воспитывает ребенка одна. У нее нет пристрастия к алкоголю, а ее зарплаты в размере 14 тысяч рублей хватает только на еду и погашение долгов. Волонтеры решили помочь семье провести ремонт в квартире.
— Вот почти и закончили ремонт у Ванечки. Уже в конце мая мальчик приедет домой с детского дома, — уточнили волонтеры.
Также стало известно, что Ваня прошел отбор в кадетскую школу города Ишимбай, где будет учиться в дальнейшем.
— Наш Ваня очень умный всего одна 4! Все, что мы могли, точнее, чем могли мы помогли. Далее уже будем поддерживать маму и мальчика, — подытожили добровольцы.