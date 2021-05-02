Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Пасхой

— Этот праздник олицетворяет вечное торжество жизни, пробуждает добрые мысли, укрепляет веру и наполняет сердца людей светлой радостью, — отметил Радий Хабиров.
По его словам, религиозные праздники несут в себе много смысла, ведь представители разных вероисповеданий отеческим словом и добрыми делами учат нас чему-то новому.
— Только опираясь на принципы миролюбия и согласия, мы построим сильную и процветающую республику. Пусть пасхальная радость придаст новых сил для созидания и нравственного обновления, принесёт в каждый дом тепло и добрые вести, — сказал глава республики.
Напомним, в этом году богослужения в храмах состоялись с некоторыми ограничениями из-за распространения коронавируса. У прихожан волонтеры Уфимской епархии проверяли температуру и наличие средств индивидуальной защиты, также необходимо было соблюдать социальную дистанцию.