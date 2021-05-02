Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Пасхой

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Пасхой
Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Пасхой
Вчера, 14:20ОбществоКарина МамаеваФото: bashinform.ru
Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики со Светлым Христовым Воскресеньем. В минувшую ночь праздничные богослужения состоялись в 19 храмах Уфы.

— Этот праздник олицетворяет вечное торжество жизни, пробуждает добрые мысли, укрепляет веру и наполняет сердца людей светлой радостью, — отметил Радий Хабиров.

По его словам, религиозные праздники несут в себе много смысла, ведь представители разных вероисповеданий отеческим словом и добрыми делами учат нас чему-то новому.

— Только опираясь на принципы миролюбия и согласия, мы построим сильную и процветающую республику. Пусть пасхальная радость придаст новых сил для созидания и нравственного обновления, принесёт в каждый дом тепло и добрые вести, — сказал глава республики.

Напомним, в этом году богослужения в храмах состоялись с некоторыми ограничениями из-за распространения коронавируса. У прихожан волонтеры Уфимской епархии проверяли температуру и наличие средств индивидуальной защиты, также необходимо было соблюдать социальную дистанцию.

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