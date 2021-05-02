Пьяный уфимец напал у подъезда на двух бабушек ветеранов войны и труда

В Уфе во дворе на улице Лесной проезд, неизвестный пьяный мужчина, проходя мимо подъезда, набросился на двух бабушек 92 и 94 лет. Внук одной из пожилых женщин рассказал о произошедшем в социальных сетях.

— Повалил на землю, пинал ногами, орал, бил руками. На крик бабушек кинулись местные дети, жители, пытались защитить как могли, — отметил автор поста. По словам мужчины, его бабушка ветеран войны и труда, ей 92 года. А вторая пострадавшая бабушка на два года старше. Она вдова Героя России, погибшего в Чечне. Обычно женщины сидят дома, беспокоятся за свое здоровье и выходят на улицу раз в месяц. Известно, что неадекватного мужчину задержали сотрудники полиции. Сейчас пенсионерки находятся дома и отходят от шока. — Они в стрессовом состоянии, все болит, надеемся переживут такой удар судьбы, — отметил внук ветерана.

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