Пьяный уфимец напал у подъезда на двух бабушек ветеранов войны и труда

— Повалил на землю, пинал ногами, орал, бил руками. На крик бабушек кинулись местные дети, жители, пытались защитить как могли, — отметил автор поста.
По словам мужчины, его бабушка ветеран войны и труда, ей 92 года. А вторая пострадавшая бабушка на два года старше. Она вдова Героя России, погибшего в Чечне. Обычно женщины сидят дома, беспокоятся за свое здоровье и выходят на улицу раз в месяц.
Известно, что неадекватного мужчину задержали сотрудники полиции. Сейчас пенсионерки находятся дома и отходят от шока.
— Они в стрессовом состоянии, все болит, надеемся переживут такой удар судьбы, — отметил внук ветерана.