Пьяный уфимец напал у подъезда на двух бабушек ветеранов войны и труда

Пьяный уфимец напал у подъезда на двух бабушек ветеранов войны и труда
Пьяный уфимец напал у подъезда на двух бабушек ветеранов войны и труда
Вчера, 14:58ОбществоКарина МамаеваФото: Скриншот с видео
В Уфе во дворе на улице Лесной проезд, неизвестный пьяный мужчина, проходя мимо подъезда, набросился на двух бабушек 92 и 94 лет. Внук одной из пожилых женщин рассказал о произошедшем в социальных сетях.

— Повалил на землю, пинал ногами, орал, бил руками. На крик бабушек кинулись местные дети, жители, пытались защитить как могли, — отметил автор поста.

По словам мужчины, его бабушка ветеран войны и труда, ей 92 года. А вторая пострадавшая бабушка на два года старше. Она вдова Героя России, погибшего в Чечне. Обычно женщины сидят дома, беспокоятся за свое здоровье и выходят на улицу раз в месяц.

Известно, что неадекватного мужчину задержали сотрудники полиции. Сейчас пенсионерки находятся дома и отходят от шока.

— Они в стрессовом состоянии, все болит, надеемся переживут такой удар судьбы, — отметил внук ветерана.

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