Путешественник из Уфы отправился в пятимесячный поход по уральским горам

Путешественник из Уфы Олег Чегодаев решился на главный в своей жизни поход. Он заявил в своих социальных сетях о том, что собирается пройти маршрут по уральским горам. Пешая дорога займет примерно 4-5 месяцев.

— Я планирую за 4-5 месяцев пройти весь Урал, и стать первым человеком кто сделает это, не обходя отдельные его части по равнинам. От начала Южного до конца Полярного Урала, от реки Урал до горы Константинов Камень. Я не ставлю во главу угла спортивные цели, для меня это не гонка, главное для меня — это показать вам Урал во всем его многообразии и изменчивости, — написал он в соцсетях. Все свое путешествие Олег Чегодаев планирует снимать на камеру и рассказывать о каждом дне своего похода в социальных сетях. А по его завершению на видео-хостинге появится небольшой сериал о походе. В первый же день мужчина прошел более 25 километров по Долгим горам и Карамурунтау и встретил по пути единомышленников. По словам Олега Чегодаева, многие начали спрашивать, можно ли присоединиться к путешественнику, однако сам он заявил, что при этом нужно соблюсти некоторые условия. — Я не должен вас ждать и отвлекаться от маршрута. Так как я заявил одиночный маршрут, вы должны быть полностью автономны, и никак не взаимодействовать со мной кроме обнимашек и общения. Ну и должен предупредить, мне может быть тяжело, и я могу быть не в настроении, — предупредил путешественник.

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