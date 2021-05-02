«Плачет и стонет». В Башкирии труженик тыла нуждается в помощи после двух инсультов

Жительница села Ермекеево Насима Кашапова обратилась за помощью в некоммерческую организацию «Дорогие мои старики». Она рассказала про своего отца, который после двух инсультов оказался полностью парализован.

По словам женщины, она работала в Сургуте, но, когда узнала о состоянии здоровья своего папы, уволилась и переехала в республику ухаживать за ним. Ее отец Кабир Хакимович труженик тыла. Сейчас его тело полностью парализовано, а чтобы обеспечить ему должный уход, нужна многофункциональная кровать, на которую у пенсионера и его дочери нет средств. — Папе очень больно, когда мы пытаемся его приподнять, чтобы покормить, как-то обтереть и поменять подгузник. Инсульт практически полностью парализовал тело моего отца. Он не говорит, не видит, смотрит только в одну точку, ноги атрофировались, уже просто не выпрямляются. Из-за того, что он лежит на диване, начали появляться кровоточащие пролежни, помыть его мы не можем, он при любом движении плачет и стонет. Это так страшно, видеть своего отца в таком состоянии, — рассказывает Насима Кабировна. Мужчина всю свою жизнь без дела не сидел. Сначала работал дорожником, а после перешел трудиться на пилораму, где, к сожалению, потерял палец. Его супруге сейчас 82 года, у нее сахарный диабет и недавно ей сделали операцию из-за перелома шейки бедра. Она тоже практически не встает. Их дочь Насима Кашапова обратилась за помощью к волонтерам и неравнодушным гражданам. На покупку многофункциональной кровати, матраса, подгузников и пеленок необходимо более 20 тысяч рублей. К счастью, средства удалось собрать меньше, чем за сутки. В преддверии 9 мая, праздника Великой Победы, пенсионеры получат благотворительную помощь.

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