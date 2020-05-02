В Башкирии за видеонаблюдение на ЕГЭ заплатят 61 млн рублей

Согласно условиям контракта, исполнитель должен обеспечить трансляцию видеосигнала в Интернете, сбор полученных видеозаписей, переоснащение на IP-программно-аппаратный комплекс. Объем работ — установка 1452 объектов в 98 пунктах проведения экзаменов, а также в Институте развития образования РБ и уфимской школе № 41.

При определении победителя будет учитываться не только цена контракта, но и наличие у исполнителей финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы и деловой репутации, специалистов определенного уровня квалификации. Заявки принимаются с 1 мая по 17 мая 2020 года.

Напомним, в апреле министр образования РБ Айбулат Хажин анонсировал перенос ЕГЭ на более поздние даты: