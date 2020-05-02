В Башкирии 19-летняя пьяная девушка без прав влетела на мопеде в электроопору
2 мая, 16:56ОбществоАндрей КоролевФото: Динар Гильмутдинов / facebook
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Об этом сообщил главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.
В ночь с 1 на 2 мая в Сибае на ул. Индустриальное шоссе 19-летняя местная жительница за рулем мопеда «Торнадо» допустила наезд на электроопору справа по ходу движения. В результате аварии ее госпитализировали с травмами. Известно, что девушка не имела водительских прав и находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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За сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 5 автомобильных аварий, в которых шестеро получили травмы. Сотрудники ГИБДД выявили более 1800 нарушений ПДД, задержаны 66 нетрезвых водителей.
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