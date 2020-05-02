Мобильный оператор обеспечил медиков бесплатной связью на время пандемии

На протяжении трех месяцев со дня подключения его не придется оплачивать. По истечении этого срока тариф останется льготным и будет обходиться абоненту в две сотни рублей в месяц. Об этом сообщает издание newsnn.ru.

Первыми субъектами РФ с бесплатной для указанных лиц связью стали Москва и Республика Татарстан. Свыше пяти тысяч работников инфекционных больниц получают инструкции по подключению с тридцатого апреля. Программа будет действовать и в других российских регионах. МТС ориентируются на данные оперативного штаба, который сообщает о наиболее пострадавших от коронавируса регионах и больницах, которые больше всего загружены.