— Состояние остается таким же тяжелым, давление 110/60, пульс 110, температура 37,4, — написала сегодня Ралина Шамсутдинова.

Вчера в конце дня, по ее словам, у Ранэля были замечены кашлевые рефлексы и болевые ощущения — он сгибал и разгибал руки.

— Я верю и знаю, что Ранэль придет в себя! Иначе быть не может, — пишет Ралина.

Напомним, у 19-летнего Ранэля была обнаружена опухоль головного мозга. Сейчас он находится в больнице города Салават — в состоянии комы в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ, однако там нет нужного оборудования для спасения жизни. Спасти его своевременно могли бы в РКБ им. Куватова, однако больница закрыта на карантин из-за распространения коронавируса.