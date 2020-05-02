«Крайне тяжелое состояние» — об умирающем в Башкирии 19-летнем парне
О состоянии Ранэля Шамсутдинова написала его сестра Ралина.
— Состояние остается таким же тяжелым, давление 110/60, пульс 110, температура 37,4, — написала сегодня Ралина Шамсутдинова.
Вчера в конце дня, по ее словам, у Ранэля были замечены кашлевые рефлексы и болевые ощущения — он сгибал и разгибал руки.
— Я верю и знаю, что Ранэль придет в себя! Иначе быть не может, — пишет Ралина.
Напомним, у 19-летнего Ранэля была обнаружена опухоль головного мозга. Сейчас он находится в больнице города Салават — в состоянии комы в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ, однако там нет нужного оборудования для спасения жизни. Спасти его своевременно могли бы в РКБ им. Куватова, однако больница закрыта на карантин из-за распространения коронавируса.
Ситуация с Ранэлем стала известной после того, его родственники записали видео о том, что парню нужна помощь, которую из-за пандемии коронавируса ему не оказывают. В числе наиболее громких акций — пикет около Белого дома, после которого сестру больного Ралину забрали в отделение полиции. Кировский районный суд Уфы после признал ее виновной в нарушении самоизоляции и организации массового мероприятия и вынесла предупреждение.