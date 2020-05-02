«Газпром» обеспечил создание «чистой» зоны на Чаяндинском месторождении

Сотрудники Чаяндинского нефтегазопромыслового управления (ЧНГПУ) в количестве 50 человек продолжают работу на центральном объекте месторождения — установке комплексной подготовки газа № 3. Здесь имеются все необходимые бытовые условия, а работники пользуются средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Таким образом, сотрудники могут не покидать «чистую» зону, работать в автономном режиме и избежать лишних контактов с посторонними, сообщает yakutia.info.

В приемо-сдаточном пункте, из которого подготовленная нефть поступает в нефтепровод ВСТО, трудятся еще 55 человек. Используя автоматизированные системы управления, можно дистанционно контролировать работу оборудования на Чаяндинском промысле. На опорной базе ЧНГПУ в «чистой» зоне располагаются бригады быстрого реагирования, которые могут оперативно выехать туда, где произошла нештатная ситуация, и перенастроить оборудование. Также в режиме повышенной готовности находятся специалисты аварийной бригады.

Усиленные меры безопасности, действующие на месторождении, защищают объекты добычи непрерывного цикла от проникновения коронавируса.

Резервная группа вахтового персонала состоит из 28 человек. Каждый из них был протестирован на коронавирусную инфекцию. Сейчас они находятся на двухнедельной обсервации в Ноябрьске. Если возникнет надобность, они смогут 13 мая сменить людей из оперативного дежурного персонала ЧНГПУ.