Большая вода: как весенний паводок изменил Уфу

На 1 мая в Уфе подтоплено: в Кировском районе — 62 участка, 2 дома, в Калининском районе — 3 участка (СНТ «Керамика-3»), в Демском районе — участки в СНТ «Козарез», «Альбатрос» и 2 участка в СНТ «Озон». Также подтоплено 7 грунтовых дорог в Демском, Калининском, Кировском, Ленинском районах.

Кроме того, с мая запущена перевозка населения, проживающего в поселке Козарез, речным транспортом уфимской «Службой речных переправ» от паромной переправы «Козарез» до мкр. Нижегородка. Грунтовая дорога, ведущая в поселок, перекрыта.

На всех подтопленных территориях организован ежедневный мониторинг. Минимум дважды в сутки совершается объезд и обход участков, круглосуточно поддерживается связь с жителями. Во время обходов сотрудники Управления гражданской защиты и представители противопаводковых штабов уточняют у граждан, есть ли необходимость в эвакуации или заселении в пункт временного размещения, есть ли проблемы с продуктами или питьевой водой. В случае необходимости жителям будет организован подвоз.