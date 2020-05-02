Башкирских туристов, прибывших из Таиланда, отпустили домой из уфимского обсерватора

68 туристов из Таиланда разъехались по домам 30 апреля. В течение двух недель они находились на карантине в уфимском обсерваторе «Родник здоровья». Каждый из них дважды сдавал анализ на коронавирус — у всех результаты отрицательные.

Ранее «Медиакорсеть» рассказывала о семье из Уфы, которая не могла добраться домой из Таиланда в течение нескольких недель. Уфимцы должны были улететь из Бангкока 31 марта, но к тому моменту компания «Аэрофлот» уже отменила все рейсы. Они пытались приобрести билеты на самолеты в Москву и Санкт-Петербург, однако столкнулись с тем, что их отказались брать на борт, отдав предпочтение только москвичам и питерцам. В итоге уфимцам все-таки удалось прилететь из Бангкока в Москву, где прямо с самолета их отправили в карантин в подмосковный санаторий Пушкино на 14 дней, при этом анализ на коронавирус делали лишь на 10 день.