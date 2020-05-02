4 и 5 мая в Уфе перекроют часть улиц из-за репетиции парада Победы

Репетиция парада военной техники в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 4 мая с 22 часов на Советской площади.

5 мая с 10 до 12 часов военная техника будет двигаться по маршруту аэропорт «Уфа» — автодорога Уфа-Аэропорт — ул. З.Валиди — ул. Цюрупы — ул. 50-летия Октября — проспект Октября — разворот на остановке «Горсовет» — проспект Октября — ул. 50-летия Октября — ул. Революционная — ул. Ленина — ул. Пушкина — Советская площадь.

Напомним, ранее стало известно, что планы парада на Красной площади в связи с карантином изменились — наземная часть отменена. Но, по словам Владимира Путина, «9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты». Воздушный парад обещает стать самым масштабным за всю постсоветскую историю страны.