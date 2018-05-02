В Уфе торжественно запустили фонтан «Семь девушек»

Открытие одной из главных уфимских достопримечательностей состоялось 1 мая. Фонтан «Семь девушек» расположен в сквере «Театральный», что рядом с «Гостиным двором». Он является одним из мест, где отдыхают не только жители Уфы – к нему приходят гости столицы.

В церемонии запуска «Семи девушек» принял участие уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

В мероприятии также принял участие танцевальный коллектив Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева. Девушки исполнили символический танец «Семь девушек».

В основе композиции фонтана «Семь девушек» – кстати, это музыкальный фонтан, он открылся в 2015 году – лежит старинная легенда о семи башкирских красавицах, похищенных кочевыми племенами. Девушки не смирились с неволей и одной темной ночью бежали.

Но уйти от погони они не смогли. Добежав до озера, девушки взялись за руки, вошли в воду и исчезли в бездне, навсегда оставшись свободными.