Уфимцы могут почтить память погибших в одесской трагедии 2014 года

Сегодня, 2 мая 2018 года, исполнится 4 года с пожара, произошедшего в 2014 году в Одессе, когда в Доме профсоюзов погибли по разным данным около 50 человек.

Акция памяти состоится в сквере за Дворцом молодежи Аграрного университета, это бывший ДК Юбилейный. Время мероприятия – 18:00. Об этом сообщают организаторы в группе ВКонтакте.