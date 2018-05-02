Уфимцы могут почтить память погибших в одесской трагедии 2014 года
Сегодня, 07:46ОбществоМарат ГареевФото: vk.com
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Акция памяти состоится в сквере за Дворцом молодежи.
Сегодня, 2 мая 2018 года, исполнится 4 года с пожара, произошедшего в 2014 году в Одессе, когда в Доме профсоюзов погибли по разным данным около 50 человек.
Акция памяти состоится в сквере за Дворцом молодежи Аграрного университета, это бывший ДК Юбилейный. Время мероприятия – 18:00. Об этом сообщают организаторы в группе ВКонтакте.
Одесская трагедия – один из этапов противостояния сторонников и противников политических событий, произошедших в 2014 году на Украине. Тогда противостояние вылилось в столкновения на улице и пожаром в одесском Доме профсоюзов, который закончился массовой гибелью людей.
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