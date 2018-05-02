Башкирия оказалась на 3 месте в ПФО по уровню коррупции

В 2017 году на каждые 100 тысяч человек населения в Башкирии зарегистрировано 62 преступления в виде получения взятки – статья 290 Уголовного кодекса «Получение взятки должностным лицом». Об этом сообщает портал правовой статистики Генеральной прокуратуры России.

Годом ранее таких преступлений было меньше – 55 на каждые 100 тысяч населения, то есть, рост за 2017 год на 12,7%. Динамика не может не напрягать: по итогам I квартала 2018 года коррупционных преступлений уже зарегистрировано в количестве 38 на каждые 100 тыс населения. Другими словами, в прошлом году за полгода столько взяток брали, а в этом году «управляемся» в два раза быстрее, «всего» за один квартал.

Фото: crimestat.ru

По этому показателю в ПФО мы на третьем месте, которое делим с Оренбургской областью: и там и там по 62 взятки на сто тысяч населения. Однако в Оренбургской области в 2017 году по сравнению с 2016 годом количество взяток увеличилось более чем в два раза: с 30 до 62.

На втором месте Татария с 76 взятками на каждые сто тысяч населения республики. Причем, в Татарии по сравнению с соседями, наоборот, наблюдается значительное снижение коррупционных преступлений по сравнению с 2016 годом: со 157 до 76.

Лидером в ПФО по коррупции, согласно данным портала правовой статистики, является Самарская область: там 79 взяток на каждые сто тысяч населения области.

В народе говорят, что «все деньги в Москве». Судя по вышеприведенной статистике, это вполне может быть правдой: на каждые сто тысяч населения первопрестольной в 2017 году зарегистрировано 205 «взяточных преступлений», то есть, в три с лишним раза, чем в Башкирии. Кстати, в Москве тоже снижение коррупционной напряженности наблюдается: в 2016 году таких преступлений было значительно больше – 258.