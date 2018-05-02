Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Башкирия оказалась на 3 месте в ПФО по уровню коррупции
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
55555

Башкирия оказалась на 3 месте в ПФО по уровню коррупции

Сегодня, 14:20ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
Читайте
также
Эскорт по-уфимски: как девушек "продают" обеспеченным гостям из Москвы
Красноусольский стрелок прошел Соло на полиграфе: эксклюзив Mkset
Казнить нельзя помиловать: В Уфе прошла дискуссия о смертной казни