За обустройство дворов в Стерлитамаке подрядчик получит более 130 млн рублей
2 апреля, 18:20ОбществоАлия ФатхиеваФото: Артур Салимов/ МедиаКорСеть
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Комплексное благоустройство предусмотрено программой «Башкирские дворики».
Власти Стерлитамака намерены потратить на благоустройство дворов более 138,7 млн рублей, сообщает РБК-Уфа. Всего благоустроить планируется дворы по 21 адресу.
Аукцион назначен городской администрацией на 10 апреля, прием заявок прекращается за день до аукциона. Исполнитель должен будет оборудовать места для парковки, тротуары, газоны, спортивные и контейнерные площадки, провести также нужно будет освещение и видеонаблюдение. Планируется, что работы будут завершены до 31 августа.
Напомним, в республике из-за угрозы распространения коронавируса приостанавливать работы по ремонту территорий и многоквартирных домов не намерены.
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