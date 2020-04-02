За обустройство дворов в Стерлитамаке подрядчик получит более 130 млн рублей

Аукцион назначен городской администрацией на 10 апреля, прием заявок прекращается за день до аукциона. Исполнитель должен будет оборудовать места для парковки, тротуары, газоны, спортивные и контейнерные площадки, провести также нужно будет освещение и видеонаблюдение. Планируется, что работы будут завершены до 31 августа.