Каринэ Хабирова обратилась к врачам Башкирии из-за коронавируса
Супруга главы республики поддержала медиков и назвала их героями.
Каринэ Хабирова назвала врачей «героями нашего времени», она восхитилась их мужеством и преданностью делу, пожелав каждому здоровью. В своем посте Хабирова также привела открывки из клятв врачей и Гипократа.
«Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла...Из клятвы врача ...Быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к больному, действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств(орфография и пунктуация сохранены, – прим.автора)», – написала Каринэ.
В заключении она написала, что без таких людей, как наши врачи, общество бы не смогло выжить. Ранее супруга главы обращалась к местным жителям с просьбой соблюдать режим самоизоляции, объясняя, почему это так важно и нужно.