Врачи из Башкирии прооперировали женщину с подозрением на коронавирус
2 апреля, 16:50ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии, поэтому ждать времени не было.
Жизнь пациенту спасли врачи больницы скорой медицинской помощи (БСМП) на прошлой неделе в Уфе.
В медицинское учреждение поступила женщина 60 лет с острым нарушением мозгового кровообращения, отягощенном подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
Сообщается, что несмотря на имеющиеся риски было принято решение экстренно сделать экстренную тромбоэкстракцую по жизненным показаниям. По данным регионального минздрава, операция прошла успешно, пациентка в настоящий момент поправляется.
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