В России следующую неделю могут также объявить нерабочей

Информацию о продлении нерабочей недели выяснил специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников. По его данным из-за коронавируса следующая неделя будет объявлена нерабочей точно, что будет в дальнейшем, пока что непонятно.

О том, что нужно продлить нерабочие дни говорила также на встрече с Владимиром Путиным и глав Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, если приостановить мероприятия по противодействию эпидемии, что это может привести к «взрывному росту».