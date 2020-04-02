В России следующую неделю могут также объявить нерабочей
2 апреля, 14:39ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В дальнейшем выходные также могут быть продлены.
Информацию о продлении нерабочей недели выяснил специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников. По его данным из-за коронавируса следующая неделя будет объявлена нерабочей точно, что будет в дальнейшем, пока что непонятно.
О том, что нужно продлить нерабочие дни говорила также на встрече с Владимиром Путиным и глав Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, если приостановить мероприятия по противодействию эпидемии, что это может привести к «взрывному росту».
По состоянию на сегодняшний день в Башкирии зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусом, 8 пациентов находятся на стационарном лечение, 2 - уже выписаны.
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