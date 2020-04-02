В Роспотребнадзоре хотят продлить нерабочую неделю

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В ведомстве отметили, что одной недели изоляции мало для эффективного противодействия распространению коронавируса.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, инкубационный период новой коронавирусной инфекции составляет 14 дней, значит режим самоизоляции должен перекрывать этот срок, причем с запасом.
Также Попова отметила, что уже имеется эффект от предпринятых мер, но он не сиюминутный, сообщает rns.online. Прекращение ограничительных мероприятий может привести к дальнейшему росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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