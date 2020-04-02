В Роспотребнадзоре хотят продлить нерабочую неделю

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, инкубационный период новой коронавирусной инфекции составляет 14 дней, значит режим самоизоляции должен перекрывать этот срок, причем с запасом.

Также Попова отметила, что уже имеется эффект от предпринятых мер, но он не сиюминутный, сообщает rns.online. Прекращение ограничительных мероприятий может привести к дальнейшему росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.