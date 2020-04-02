В министерстве ЖКХ Башкирии рассказали, будут ли отключать горячую воду
По плану отключения должны начаться в мае месяце.
Сегодня, 2 апреля, на онлайн-брифинге, посвященном вопросам коронавирусной инфекции, представители министерств отвечали на вопросы горожан. В частности, многих интересует, будут ли летом отключать горячую воду.
По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Ильдуса Мамаева, по завершению отопительного сезона начинает подготовка к зиме, а это значит, что без ремонтных работ обойтись не удастся. Ремонтные работы по плану должны начаться после майских праздников.
— Из складывающейся ситуации будем вносить коррективы в наши планы, но готовиться к зиме мы будем. Понятно, что невозможно проводить технологические работы, не отключая ничего. Продолжительность отключения горячей воды составляет не более двух недель, — сказал Ильдус Мамаев.