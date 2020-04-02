В министерстве ЖКХ Башкирии рассказали, будут ли отключать горячую воду

Сегодня, 2 апреля, на онлайн-брифинге, посвященном вопросам коронавирусной инфекции, представители министерств отвечали на вопросы горожан. В частности, многих интересует, будут ли летом отключать горячую воду.

По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Ильдуса Мамаева, по завершению отопительного сезона начинает подготовка к зиме, а это значит, что без ремонтных работ обойтись не удастся. Ремонтные работы по плану должны начаться после майских праздников.